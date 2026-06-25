Der Formel-1-Große Preis von Österreich erklärt das Hitzegefährdenprotokoll, mit erwarteten Temperaturen bei 33°C an diesem Wochenende

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Die Formel 1 findet an diesem Wochenende in Österreich im Red Bull Ring in Spielberg statt, und obwohl der Höhepunkt der Hitzewelle in Europa bis dahin vorbei sein wird, haben die Organisatoren des Großen Preises von Österreich dennoch beschlossen, das Hitzegefahrprotokoll zum dritten Mal nach seiner Einführung in der letzten Saison zu aktivieren, das erstmals in Singapur und den Vereinigten Staaten eingesetzt wird.

Dieses Protokoll erlaubt es Fahrern, Kühlwesten mit Schläuchen mit einer gekühlten Flüssigkeit zu verwenden, die kühle Luft zum Fahrer bläst. Diese sind zwar nicht verpflichtend, aber empfohlen, und wenn ein Fahrer sie nicht trägt (manche empfinden sie als unbequem), muss er dennoch zusätzlichen Ballast hinzufügen, etwa ein halbes Kilogramm, um die Nutzung und das zusätzliche Gewicht auszugleichen.

Das Hitzegefährdenprotokoll muss aktiviert werden, wenn während der Rennzeiten eine Wettervorhersage von mehr als 31°C vorliegt. Die Temperaturen in Spielberg werden an diesem Wochenende voraussichtlich 33 °C erreichen. Die Temperaturen im Cockpit können bis zu 40°C steigen, und wenn das Kühlmittel aufgebraucht ist, kann die Flüssigkeit im Inneren auf die Temperatur des Autos ansteigen, was ein weiterer Grund ist, warum manche Fahrer diese Kühlwesten nicht benutzen möchten...