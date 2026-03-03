Der Ford-CEO betrachtet Software als die größten Herausforderungen, denen Autos heute gegenüberstehen.

HQ

Ob Infotainment über Apps, eine bessere, stärkere Verbindung zum Handy oder die selbstfahrenden Systeme, die moderne Fahrer zunehmend nutzen – man kann kaum bestreiten, dass moderne Autos genauso sehr von der Software wie von der eigentlichen Hardware geprägt sind.

Und das wird von Ford-CEO Jim Farley anerkannt, der Software sogar als die größte Herausforderung für sein Unternehmen in Zukunft betrachtet – sogar größer als der Übergang zur EV-Technologie. In einem Interview mit Car and Driver sagt Farley Folgendes:

"Alle denken, dass diese drei Dinge – China, Software und Elektrofahrzeuge – alle gleich sind. Nein, sie sind nicht dasselbe. Die Software-Sache ist für mich zehnmal größer. Wir müssen immer mehr darüber nachdenken, wie unser Fahrzeug ein dritter Raum, ein Unterhaltungsraum ist. Jetzt, wo du auf der Autobahn fahren kannst und 45 Minuten frei hast, was wirst du mit deinem Auto machen? Reicht es aus, Videokonferenzen zu haben und Inhalte zu konsumieren, die man zu Hause konsumieren würde? Oder müssen wir den Antrieb verändern, um mehr zu tun?"

Farley spricht auch von Fahrzeugen, die entweder vollständig oder halb vollständig in selbstfahrend übergehen, was bedeutet, dass man effektiv "Zeit zum Totschlagen" hat.

Stimmst du Farley zu?