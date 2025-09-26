Der Flughafen von Billund wird geschlossen, nachdem er den "leuchtenden Stern am Himmel" mit Drohnen verwechselt hat

HQ

Drohnensichtungen in Dänemark haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen beherrscht und die öffentliche Debatte und Besorgnis angeheizt. Ein gutes Beispiel für diese Besorgnis ereignete sich am frühen Freitagmorgen am Flughafen Billund, als der Flughafen nach einem Bericht über illegale Drohnenaktivitäten, die die Polizei später als "leuchtenden Stern am Himmel" identifizierte, kurzzeitig geschlossen wurde, was die aktuelle Angst Dänemarks vor Drohnen angesichts der jüngsten Ereignisse unterstreicht. Das Land hat in den letzten Tagen einen Anstieg der gemeldeten Drohnenaktivitäten erlebt, wobei die Behörden sich bemühen, mehrere Flughäfen und Luftwaffenstützpunkte zu überwachen, während Beamte Lücken in der Luftraumverteidigung einräumen, was Bürger und Experten an der Bereitschaft Dänemarks und des Rests der europäischen Länder zweifeln lässt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!