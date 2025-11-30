Der Flughafen Vilnius wird wieder wegen Ballons geschlossen

HQ

Der Flughafen Vilnius in Litauen stellte am Sonntag vorübergehend den Betrieb ein, nachdem mutmaßliche Ballons in seinen Luftraum eingedrungen waren – die jüngste Störung in einer monatelangen Reihe von Flugunterbrechungen im baltischen Land.

Die europäische Luftfahrt war in den letzten Monaten wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftrauminvasionen betroffen, unter anderem in Kopenhagen und Brüssel. Allein der Flughafen Vilnius musste seit Anfang Oktober mindestens zehnmal schließen.

Die litauischen Behörden sagen, einige der Luftballons, die Berichten zufolge von Schmugglern geflogen wurden, wurden zum Transport von verbotenen Zigaretten verwendet. Vilnius hat den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko beschuldigt, die Praxis zugelassen zu haben, und bezeichnet sie als eine Form von "hybridem Angriff".

Im Oktober schloss Litauen daraufhin beide belarussischen Grenzübergänge, die jedoch letzte Woche wieder geöffnet wurden, da die Luftverkehrsstörungen offenbar nachließen. Lukaschenko wies die Grenzschließungen als "verrückten Betrug" zurück und warf dem Westen vor, einen hybriden Krieg zu führen.