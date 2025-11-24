Flughafen Vilnius wegen Einflug von Ballons geschlossen

HQ

Der Flughafen Vilnius in Litauen wurde nach einer zweimaligen Schließung in der Nacht wiedereröffnet, weil Ballons in den Luftraum flogen und mehrere ankommende Flüge vorübergehend in andere Städte umgeleitet wurden. Die Störungen markieren die neunte Schließung des Flughafens der litauischen Hauptstadt seit Anfang Oktober.

Litauen sagt, die Ballons seien Wettervorrichtungen, die zum Transport von verbotenen Zigaretten aus dem benachbarten Belarus verwendet werden, und wirft Präsident Alexander Lukaschenko vor, diese Praxis als hybriden Angriff ermöglicht zu haben. Die Behörden teilten mit, dass die Luftraumbeschränkungen um 03:25 Uhr Ortszeit aufgehoben wurden, nach zwei getrennten Sperrungen zwischen Sonntagabend und Montagbeginn.