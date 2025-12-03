Der Flughafen Vilnius wird erneut geschlossen, nachdem mutmaßliche Ballons in den Luftraum eingedrungen sind

HQ

Der Flughafen Vilnius setzte am Mittwoch zum zweiten Mal die Flüge aus, nachdem mutmaßliche Ballons im Luftraum entdeckt wurden, teilte der Flughafenbetreiber mit. Der Vorfall ergänzt eine wachsende Reihe von Störungen in den letzten Monaten.

Litauische Beamte sagen, die Ballons würden von Schmugglern genutzt, die Zigaretten aus Belarus transportieren, werfen aber auch Präsident Alexander Lukaschenko vor, das ihrer Meinung nach als "Hybridangriff" bezeichnete Attacke fortgesetzt zu haben.

Lukaschenko hat zuvor argumentiert, dass der Westen einen hybriden Krieg gegen Belarus und Russland führt. Der Flughafen Vilnius liegt etwa 30 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt und musste seit Anfang Oktober aufgrund ähnlicher Ereignisse mehr als zehnmal schließen.