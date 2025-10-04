Der Flughafen München war nur die Spitze des Eisbergs: Neue Drohnensichtungen in Deutschland gemeldet

HQ

Drohnensichtungen am Flughafen München haben in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Ein vertraulicher Polizeibericht, der der Bild vorliegt, deutet nun darauf hin, dass die jüngsten Unruhen in München nur Teil einer größeren Reihe von Vorfällen in ganz Deutschland sind. Die deutsche Zeitung erwähnt weitere Sichtungen in der Nähe des Frankfurter Flughafens, militärischer Einrichtungen und eines Fliegerhorstes der Bundespolizei im Norden. Aufgrund ihres eher militärischen Charakters haben diese Vorfälle nicht so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt wie die am Münchner Flughafen, und die Behörden müssen die Herkunft der Drohnen noch bestätigen, stellten aber fest, dass sie militärischer Art zu sein scheinen. Wir wissen auch, dass ein kroatischer Staatsangehöriger im Zusammenhang mit einem der Fälle festgenommen wurde. In der Zwischenzeit hat der deutsche Innenminister angesichts der wachsenden Besorgnis versprochen, die Drohnenabwehreinheiten zu verstärken, und davor gewarnt, dass das Land nun in ein "Wettrüsten" verwickelt sei. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!