Der Flughafen München beginnt nach der zweiten Nacht in Folge mit Drohnenstörungen mit langsamer Wiedereröffnung

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass der Flughafen München nach einer zweiten Nacht in Folge mit Drohnensichtungen, die die Behörden dazu zwangen, alle Starts und Landungen auszusetzen, mit einer schrittweisen Wiedereröffnung begonnen hat. Der Shutdown führte zu weit verbreiteten Verspätungen und Umleitungen, so dass viele Reisende über Nacht festsaßen. Der Betrieb wurde später als geplant wieder aufgenommen, und die Fluggesellschaften passen die Flugpläne weiter an, während sich der Flughafen allmählich wieder normalisiert. Die Ermittler müssen noch herausfinden, wer für die wiederholten Störungen verantwortlich ist, die ähnliche Vorfälle widerspiegeln, die kürzlich in einer Liste von mindestens 10 Ländern in Europa aufgetreten sind. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!