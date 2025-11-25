Der Flughafen Brüssel sagt wegen Streiks 110 ankommende Flüge ab.

HQ

Der Flughafen Brüssel gab am Dienstag bekannt, dass 110 der 203 für Mittwoch geplanten ankommenden Flüge gestrichen wurden, was zu den bereits aufgrund eines landesweiten Streiks gestrichenen Abflügen hinzufügt.

Der Streik, an dem ein Teil des Sicherheits- und Bodenabfertigungspersonals des Flughafens beteiligt ist, wird als Protest gegen die Sparmaßnahmen der belgischen Regierung durchgeführt.

Die Fluggesellschaften entscheiden, wie die von den Ausfällen betroffenen Passagiere umgeleitet werden, während die übrigen 93 ankommenden Flüge voraussichtlich wie geplant durchgeführt werden.

Die Störung erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen über die Kostensparmaßnahmen der Regierung, die immer mehr Reisende im ganzen Land betrifft.