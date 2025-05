HQ

Bayern München ist offiziell Deutscher Meister 2024/25. Dank eines 2:2-Unentschiedens von Bayer Leverkusen gegen Freiburg kann Leverkusen (68 Punkte) in den letzten beiden verbleibenden Spielen rechnerisch nicht an das Ergebnis der Bayern (76 Punkte) herankommen.

Die Bayern holen sich den Titel zurück, den sie seit 2013 jedes Jahr gewonnen haben, mit Ausnahme des letzten Jahres, als die Bayern gegen Bayer Leverkusen unterlagen. Das bedeutete, dass Harry Kane ein Jahr warten musste, um mit 31 Jahren seinen ersten Profititel zu holen und damit endlich seinen Fluch zu brechen. Der englische Kapitän hat eine Reihe von individuellen Schutzbestrafungen, wie den Goldenen Schuh bei der Weltmeisterschaft 2018 (obwohl England Vierter wurde) und Mitglied des Order of the British Empire, Vizemeister der Champions League mit Tottenham und zweimaliger Vizemeister beim UEFA Euro Cup 2020 und 2024.

Selbst sein Fluch schien am Samstag seinen letzten Atemzug zu tun, als Kane (auf der Bank, sanktioniert wegen Anhäufung von Gelben Karten) und alle Spieler und Mitarbeiter des FC Bayern sowie die Fans zu Hause am Samstag nach einem 3:2-Sieg gegen Leipzig bereit waren, den Titel zu feiern... Doch Yussuf Poulsen traf in der 94. Minute und machte alle Feierlichkeiten zunichte. Der Rückschlag der Leverkusen ermöglichte es jedoch, dass die Feierlichkeiten einen Tag später begannen, da nur noch zwei Spieltage der Saison übrig waren.