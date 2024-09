Der Finanzchef von Sony glaubt nicht, dass das Unternehmen über genügend geistiges Eigentum verfügt

HQ

Laut Sonys Finanzchef Hiroki Totoki verfügt das Unternehmen nicht über genügend geistiges Eigentum. Totoki glaubt, dass dies eine der größten Herausforderungen ist, vor denen Sony heute steht, da der Erwerb von geistigem Eigentum ein wichtiger Schritt für das Wachstum der Marke und ihre Bekanntheit ist.

"Ob es sich um Spiele, Filme oder Anime handelt, wir haben nicht so viel geistiges Eigentum, das wir von Anfang an gepflegt haben", sagte er der Financial Times. "Uns fehlt die frühe Phase (des geistigen Eigentums) und das ist ein Problem für uns."

Er merkte auch an, dass Sony in der Regel besser darin ist, ein Publikum für Inhalte zu finden, die auf dem Heimatmarkt bereits populär geworden sind. Online hat dies offensichtlich dazu geführt, dass sich viele Leute sofort Spiele ansehen und das geistige Eigentum sehen, das Sony jahrzehntelang auf Eis gelegt hat.

"PlayStation hat all ihre Maskottchen und originalen IPs aufgegeben, lol", schrieb RPGesusgoingin auf X/Twitter. Es scheint, dass viele Leute die gleiche Meinung teilen und glauben, dass Sony das geistige Eigentum zur Verfügung hat, es aber nur nicht verwendet. Stimmen Sie zu?