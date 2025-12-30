Der finale Kampf mit Vecna nähert sich im Stranger Things-Finale-Trailer

HQ

Auch wenn Netflix' Strategie, Staffeln in Staffeln aufzuteilen, bei den Fans nicht immer gut ankommt, gibt sie dem Streamer dennoch viele Chancen, durch Trailer Hype zu erzeugen. Es gibt noch eine Folge von Stranger Things, aber sie ist im Grunde so lang wie ein Film, und wir erwarten, dass die Emotionen durchgehend schwanken.

Der Trailer beginnt damit, dass Hopper Eleven sagt, dass er sie ein letztes Mal kämpfen muss. Vecna oder Henry, wenn du sein Gefährte bist, wird Hawkins auseinanderreißen – und wahrscheinlich die ganze Welt damit, aber es liegt an unserem Cast aus mittlerweile zwanzigjährigen Kindern, sich um ihn zu kümmern.

Wir bekommen einen Blick auf apokalyptische Kräfte von Vecna und ein Bild, in dem Dustin aussieht, als hätte er gerade einen weiteren lieben Freund verloren. Bitte nicht Steve... Ansonsten ist es schwer, aus diesem Trailer viel Spoiler herauszuholen. Es wird im Grunde einen großen Kampf geben. Schau es dir unten an: