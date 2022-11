Der filmische Trailer von Project: Playtime ist wirklich beunruhigend

MOB Games hat, wie versprochen, einen neuen Trailer für den verrückten neuen Teil der Poppy Playtime-Serie veröffentlicht. Bekannt als Project: Playtime, werden sich in diesem Spiel sechs Spieler zusammenschließen und versuchen, ein einziges Spielzeug zu erstellen, während sie Angriffe und Angriffe eines Monsters überleben müssen, das durch die Spielzeugfabrik streift, die von einem siebten Spieler gesteuert wird.

Obwohl es nicht so erschreckend klingt, zeigt der filmische Trailer, dass dieses Spiel versuchen wird, mit Dead by Daylight, Friday the 13th und anderen Multiplayer-Survival-Horror-Spielen zu konkurrieren.

Und um den neuen Trailer zu ergänzen, wurde offiziell ein Veröffentlichungsdatum angegeben, was bedeutet, dass wir wissen, dass das Spiel am 6. Dezember auf dem PC als Free-to-Play-Erlebnis erscheinen wird.

Wirst du versuchen, die Spielzeugfabrik zu überleben, wenn Project: Playtime nächsten Monat debütiert?