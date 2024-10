Der Film Until Dawn wird im April 2025 Premiere haben

Im August erfuhren wir, dass die Dreharbeiten für den Until Dawn Film begonnen hatten und es nur zwei Monate dauerte, bis dieser Teil des Projekts abgeschlossen war. Wir fragten uns nach dem Premierendatum, und jetzt haben wir unsere Antwort.

Deadline hat das Vergnügen, bekannt zu geben, dass Until Dawn am 25. April 2025 in die Kinos kommen wird, wenn alles nach Plan läuft. Es wird interessant sein zu sehen, ob dies bedeutet, dass PlayStation die so gut wie bestätigte Fortsetzung des Spiels etwa zur gleichen Zeit offiziell ankündigen wird.