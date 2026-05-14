Der Film The Legend of Zelda ändert sein Startdatum und wird 2027 früher erscheinen

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Nintendo hat angekündigt, dass der Film The Legend of Zelda nun eine Woche früher erscheinen wird. Statt des 7. Mai wird der Film am 30. April 2027 veröffentlicht. Der offizielle Tweet von Nintendo bestätigt außerdem, dass das Veröffentlichungsdatum weltweit ist.

"Das ist Miyamoto. Um es allen auch nur einen Tag früher zu liefern, ist das Team vereint darin, die Produktion voranzutreiben. Es ist weniger als ein Jahr bis zur Veröffentlichung, aber bitte warten Sie noch ein bisschen."

Nintendo bestätigte letzten Monat, dass die Dreharbeiten abgeschlossen waren. Regie: Wes Ball, mit

Benjamin Evan Ainsworth als Link und Bo Bragason als Zelda, wir warten gespannt auf den ersten Trailer des Films, um zu sehen, wie die Sony Pictures-Produktion aussehen wird. Vorher wird erwartet, dass Nintendo ein Remake von The Legend of Zelda Ocarina of Time für die Switch 2 veröffentlichen wird, um das 40-jährige Jubiläum der Serie zu feiern, so wie sie es dieses Jahr mit Super Mario getan haben.