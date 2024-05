Der Film Mortal Kombat 2 soll im Oktober 2025 Premiere feiern

HQ

Als Jonas mitteilte, dass die Dreharbeiten zur Fortsetzung des Mortal Kombat-Films aus dem Jahr 2021 bereits im Januar abgeschlossen waren, schien er zu hoffen, dass wir ihn bis Ende 2024 sehen würden. Mein armer schwedischer Freund wird sehr enttäuscht sein...

Denn Warner Bros. hat eine Pressemitteilung verschickt, in der angekündigt wird, dass der Film mit dem einfachen Namen Mortal Kombat 2 am 24. Oktober 2025 Premiere haben wird, wenn alles nach Plan läuft. Das ist richtig: 2025, nicht 2024, also sind wir noch 17 Monate davon entfernt, Karl Urban als Johnny Cage, Adeline Rudolph als Kitana, Martyn Ford als Shao Kahn und andere neue Gesichter zu sehen, die zusammen mit Regisseur Simon McQuoid zurückkehren.