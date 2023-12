Der Film Minecraft wird Ende des Jahres mit den Dreharbeiten beginnen

HQ

Der Film Minecraft hat zwei neue Stars zu seiner Besetzung hinzugefügt und wird die Produktion bis Ende des Jahres in Neuseeland hochfahren.

Jetzt, da der Schauspielstreik vorbei ist, scheint es, dass jeder in Hollywood wieder an die Arbeit geht und der lang erwartete Minecraft-Film endlich in vollem Gange ist. Wir wissen bereits, dass Jason Momoa neben Matt Berry für den Film verpflichtet ist, und Pedro Pascal wird anscheinend auch als der einzige Steve dabei sein.

Wir haben auch zwei neue Darsteller, die sich dem Projekt anschließen. Laut Deadline spielt Danielle Brooks, bekannt aus Peacemaker, die Rolle der Dawn, während Sebastian Eugene Hansen Henry spielen soll.

