Der Film Minecraft fügt seiner Besetzung einen weiteren Star hinzu

Jared Hess' Minecraft Film scheint sich gut zu entwickeln. In den letzten Wochen und Monaten haben wir von vielen Stars gehört, die sich der Besetzung anschließen, darunter Jack Black, Matt Berry, Danielle Brooks und mehr. Jetzt hat es Jennifer Coolidge zu dieser Besetzungsliste hinzugefügt.

Coolidge hat gerade einen Emmy für ihre Leistung in The White Lotus Staffel 2 gewonnen. Es ist nicht bekannt, wen sie in dem FilmMinecraft spielen wird, aber wenn man bedenkt, dass ihr Stern in den letzten Jahren sicherlich gestiegen ist, können wir uns vorstellen, dass sie einen größeren Platz einnehmen wird.

Auch die meisten Details der Geschichte werden geheim gehalten. Es ist noch mehr als ein Jahr hin, bis wir den Minecraft Film im April 2025 sehen sollen, es bleibt also viel Zeit, um alles zusammenzubringen.

Danke, Deadline.