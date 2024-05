Der Film "Masters of the Universe" feiert im Juni 2025 Premiere

HQ

Wie wir schon oft darüber geschrieben haben, sind derzeit mehrere Masters of the Universe-Projekte in Arbeit, nicht zuletzt ein Live-Action-Film, der von Amazon MGM Studios und Mattel Films produziert wird.

Nun berichtet Deadline, dass die Premiere nicht ganz so weit entfernt ist, wie viele nach der langen Reise dieses Projekts befürchtet haben mögen, und bereits im Juni 2026 ist es Zeit für die Premiere. Unter der Regie von Travis Knight, der nach dem Film Bumblebee ein oder zwei Dinge über 80er-Jahre-Spielzeug weiß, dreht sich die Geschichte um einen jungen Prinz Adam, der auf der Erde landet und von seinem Schwert getrennt wird.

Zwei Jahrzehnte später bekommt er es zurück und beginnt seine Reise, um He-Man zu werden und seine Heimatwelt Eternia vor dem bösen Skeletor zu retten. Es ist noch nicht klar, wer He-Man spielen wird, aber vielleicht hast du einen Vorschlag für jemanden, der zu der Rolle passen würde?