Der Film Kraven the Hunter wird mit R bewertet

Sony hat einige neue Informationen zu seinem kommenden Film Kraven the Hunter bekannt gegeben, in dem Aaron Taylor-Johnson von Bullet Train und Kick Ass die Rolle des klassischen Spider-Man-Bösewichts übernehmen wird. Der Film soll später im Jahr 2023 in die Kinos kommen, aber Sony hat auf der CinemaCon einen ersten Blick hinter verschlossene Türen geworfen.

Laut DiscussingFilm zeigt das Filmmaterial von Kraven the Hunter, wie es sich sein R-Rating verdient hat, als Aaron Taylor-Johnson seine Feinde mit bloßen Händen, Füßen und sogar Zähnen zerreißt, während er einem Wilderer ins Gesicht beißt.

Das Filmmaterial endet damit, dass ein weiterer berühmter Spider-Man-Bösewicht in Form des Nashorns auftaucht. Im Gegensatz zu neueren Darstellungen des Charakters lässt ihn diese Version des Nashorns den Mech-Anzug fallen lassen und tatsächlich zu einem Nashornmonster werden. Es sieht jedoch nicht so aus, als ob das Nashorn Kravens Hauptgegner im Film sein wird, da es scheint, dass diese Rolle Russel Crowe zufällt, der Kravens Vater spielen wird.

Freust du dich auf Kraven the Hunter?