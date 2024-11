Der Film "House of the Dead" hat seinen Regisseur gefunden

HQ

Sega hat den Mann für den Job gefunden, um die Verfilmung seiner Horrorspielserie House of the Dead zu leiten und zum Leben zu erwecken. Der japanische Gaming-Titan hat sich den Mann hinter vielen der langjährigen Resident Evil -Filme unter der Leitung von Milla Jovovich geschnappt, und auch dem neueren Monster Hunter -Film, in dem Jovovich ebenfalls die Hauptrolle spielte, was die Frage aufwirft, ob wir die Schauspielerin auch in diesem Projekt sehen werden.

Das ist richtig, Paul W.S. Anderson wird das Drehbuch schreiben und Regie führen, eine Aufgabe,House of the Dead die er zusammen mit seinen Produzentenpartnern Jeremy Bolt, Dimitri M. Johnson, Mike Goldberg, Dan Jevons, Timothy I. Stevenson und Toru Nakahara von Sega übernehmen wird.

Anderson hat noch keine Informationen über die Handlung des Films gegeben, aber im Gespräch mit Deadline fügte er hinzu: "Mein Ansatz wird es sein, zu reflektieren, was dieses hyper-immersive, kinetische Videospiel ist, weshalb Zack Snyder diese Kreaturen genommen und sie schnell bewegen ließ. Das ist ein Horror-Ritt der Extraklasse.

"Es ist anders als das, was wir mit Resident Evil gemacht haben, wo es viele Fallen und Rätsel und Dinge zu lösen gab. House of the Dead ist im Kern ein Stadtbahn-Shooter, der dich direkt mitten ins Geschehen zieht. Ich werde einen Film machen, der diese Herangehensweise widerspiegelt und sich in Echtzeit abspielt und das Publikum direkt in die Handlung hineinzieht.

"Es wird nicht mit einer ganzen Reihe von Hintergrundgeschichten überhäuft sein, die Leute ausschließen könnten, die nichts über House of the Dead wissen. Alle werden auf der gleichen Seite sein. Jeder wird direkt in die Action hineingezogen und lernt etwas über die Charaktere und die Handlung, da sie 90 Minuten Zeit haben, um im Grunde genommen dem extremsten Spukhaus zu entkommen, in dem man je war."

Freust du dich deshalb auf den House of the Dead Film?