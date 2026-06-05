Der Ferrari Luce bleibt umstritten, jetzt wegen seiner riesigen Scheibenwischer

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Während der Ferrari Luce eine Diskussion wert ist, ist die Debatte bis zu einem gewissen Grad bereits toxisch und obsessiv geworden. Nun scheint das Internet einen neuen Aspekt seines kontroversen Außendesigns gefunden zu haben, über den es sich beschweren kann; Das Auto hat ziemlich große Scheibenwischer.

Frische Fotos (von Derek Photography) und Videos von Ferraris erstem Elektroauto haben ein ungewöhnliches Designelement hervorgehoben, das viele beim Debüt des Autos übersehen haben. Anstatt sich wie bei den meisten Autos unter der Motorhaube zu verbergen, sitzen die Scheibenwischer des Luce aufrecht entlang der A-Säulen, wenn sie nicht benutzt werden, sodass man sie nicht ignorieren kann, sobald man sie entdeckt hat.

Ferrari sagt, dass die ultraniedrige Front des Luce und das nahtlose Design von Motorhaube bis Windschutzscheibe keinen Platz für ein traditionelles Scheibenwischersystem ließen. Infolgedessen entwickelten Ingenieure eine patentierte Lösung, die die Rotorblätter vertikal speichert und dazu beiträgt, die aerodynamische Effizienz des Fahrzeugs zu erhalten. Das Unternehmen behauptet, dass das Design sogar winzige Luftwirbel erzeugt, die den Luftstrom über der Karosserie verbessern.

Das hat die Leute nicht davon abgehalten, sich online über die Scheibenwischer lustig zu machen. Social-Media-Nutzer haben sie mit Insektenantennen, Kaninchenohren und sogar den Windschutzscheibenwischer alter Busse verglichen. Angesichts der bereits breiteren Kritik am Design der Luce ist die ungewöhnliche Schleiferanordnung zu einem weiteren Diskussionsthema geworden... und Spott.