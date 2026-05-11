Der Fenomeno Roadster ist der schnellste Lamborghini ohne Dach aller Zeiten
Er schafft anscheinend 349 Kilometer pro Stunde.
Lamborghini hat endlich und offiziell den neuen Fenomeno Roadster vorgestellt, einen dachlosen V12-Hybrid-Hypercar, der offiziell der schnellste und leistungsstärkste offene Lamborghini aller Zeiten ist.
Der bestehende Phänomeno war bereits ein wildes Tier, und der neue Roadster behält das Hybrid-6,5-Liter-V12-Setup mit etwa 1065 PS bei, genug, um in nur 2,4 Sekunden eine 0-100 Kilometer pro Stunde zu erreichen. Er schafft offenbar außerdem 349 Kilometer pro Stunde und ist damit der schnellste Lambo-Roadster, der je gebaut wurde.
Die Produktion wird noch begrenzter sein als beim Coupé. Es sind nur 15 Exemplare geplant, von denen jedes Berichten zufolge rund 5 Millionen Euro kostet, und wenig überraschend ist jedes einzelne bereits verkauft.
Berichten zufolge wurden die Käufer persönlich von Lamborghini ausgewählt, wobei viele bereits Dutzende der ultra-exklusiven Modelle der Marke besaßen.