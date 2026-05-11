Der Fenomeno Roadster ist der schnellste Lamborghini ohne Dach aller Zeiten

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Lamborghini hat endlich und offiziell den neuen Fenomeno Roadster vorgestellt, einen dachlosen V12-Hybrid-Hypercar, der offiziell der schnellste und leistungsstärkste offene Lamborghini aller Zeiten ist.

Der bestehende Phänomeno war bereits ein wildes Tier, und der neue Roadster behält das Hybrid-6,5-Liter-V12-Setup mit etwa 1065 PS bei, genug, um in nur 2,4 Sekunden eine 0-100 Kilometer pro Stunde zu erreichen. Er schafft offenbar außerdem 349 Kilometer pro Stunde und ist damit der schnellste Lambo-Roadster, der je gebaut wurde.

Die Produktion wird noch begrenzter sein als beim Coupé. Es sind nur 15 Exemplare geplant, von denen jedes Berichten zufolge rund 5 Millionen Euro kostet, und wenig überraschend ist jedes einzelne bereits verkauft.

Berichten zufolge wurden die Käufer persönlich von Lamborghini ausgewählt, wobei viele bereits Dutzende der ultra-exklusiven Modelle der Marke besaßen.