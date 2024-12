Der FC Barcelona trauert um seinen "Cholo", den peruanischen Star Hugo Sotil

HQ

Hugo Sotil, peruanischer Fussballspieler, ist im Alter von 75 Jahren nach einer Krankheit gestorben. Er war seit dem 19. Dezember in einem Krankenhaus in Lima eingeliefert worden. Der Mittelfeldspieler und Stürmer war international vor allem durch seine vier Spielzeiten beim FC Barcelona bekannt, wo er an der Seite der niederländischen Legende Johan Cruyff spielte und mit Barça die erste Liga seit 14 Jahren gewann.

Er spielte zwischen 1973 und 1977 in Barcelona und erlangte große Popularität bei den Fans, die seinen Spitznamen "Cholo" skandierten, kehrte aber schnell nach Peru zurück. Er spielte auch in der Alianza Lima, wo er 1977 und 1978 zweimal peruanischer Meister wurde, und wechselte zu Independiente Medellín in Kolumbien.

Er war ein Superstar in Peru, spielte für die peruanische Nationalmannschaft, nahm an zwei Weltmeisterschaften teil und gewann 1975 einmal die Copa América. Er war so beliebt, dass er sogar in seinem eigenen Film Cholo (1972) mitspielte.

Der FC Barcelona würdigte Sotil gleich zu mehreren Anlässen, zuletzt im vergangenen November, als Sotil zu den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Jubiläum des Vereins eingeladen war. "An dem Tag, an dem ich sterbe, hoffe ich, dass sie mich in einem Barça-Trikot begraben", sagte er im Oktober 2014.