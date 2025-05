Der FC Barcelona sichert sich mit einem 9:0-Kantersieg den sechsten Titel in Folge in der Liga F

HQ

Der Sonntag war ein herausragender Tag für den FC Barcelona: Mit einem 4:3 gegen Real Madrid hätte LaLiga fast der Sieg gekrönt. Aber in der LaLiga F ist Barça der Frauen bereits mathematischer Meister, zum sechsten Mal in Folge, nach einem 9:0-Sieg (!) gegen Betis in Sevilla, einer Mannschaft, die ihren Abstieg in die zweite Liga bestätigt hat.

Diese Art von Niederlagen sind für den Frauen-FC Barcelona keine Seltenheit, die in Spanien und auch in Europa praktisch ihresgleichen suchen. In diesem Jahr präsentierte Real Madrid jedoch tatsächlich einen würdigen Gegner, der sein erstesClásico gewann und die Feierlichkeiten von Barça auf den vorletzten Spieltag verschob.

Zwei weitere Endspiele für den FC Barcelona und das Triple in Sicht

Ein Spiel vor Schluss steht Barcelona bei 81 Punkten und 122 erzielten Toren, gefolgt von Real Madrid mit 75 Punkten und 85 erzielten Toren. Weit abgeschlagen liegt Atlético de Madrid mit 55 Punkten und 44 Toren, obwohl sie das Finale der Copa de la Reina erreicht haben, die am 7. Juni ausgetragen wird... Gegen Barcelona, versteht sich.

In der Women's Champions League erreichte Barcelona das Finale, das am 24. Mai um 17:00 Uhr BST, 18:00 Uhr MESZ in Lissabon gegen Olympique Lyon stattfindet. Das gleiche Finale wie im letzten Jahr und das dritte Finale in Folge für Barça.