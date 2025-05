Der FC Barcelona musste ein doppeltes Europapokal-Ausscheiden hinnehmen: Mit nur einem Punkt Vorsprung aus der Euroleague

HQ

Dienstag, der 6. Mai, war ein tragischer Tag für Barcelona. Nicht nur, dass sie im Halbfinale gegen Milan mit 4:3 aus der Champions League ausschieden, wobei Inter in der 93. Minute traf: Stunden zuvor waren sie aus der Euroleague, dem wichtigsten europäischen Basketballwettbewerb, ausgeschieden... Auch mit nur einem Punkt.

Barcelona, das sich mit dem fünften Platz in der regulären Saison die Teilnahme an den Playoffs im Halbfinale verdiente, kämpfte hart gegen Monaco (Vierter) und gewann die Playoffs, eine Serie von Best-of-Five-Spielen, die mit 0:2 verloren hatten, zu einem 2:2, wodurch die K.o.-Runde in das fünfte und letzte Spiel verschoben wurde.

Und leider verpasste Barcça trotz eines sehr ausgeglichenen Spiels mit bis zu 15 Chancen auf der Anzeigetafel den versuchten "remontada " und scheiterte in letzter Minute mit 85:84. Hätten sie gewonnen, wäre Barça die erste Mannschaft in 25 Jahren gewesen, die in der Euroleague das Final Four erreicht und die ersten beiden Spiele der Playoffs verloren hätte.

Am Ende werden Titelverteidiger Panathinaikos, Fenerbahce, Olympiakos Piräus und AS Monaco die Teams sein, die vom 23. bis 25. Mai zum Final Four nach Abu Dhabi reisen. Real Madrid verlor in der vergangenen Woche ebenfalls in den Playoffs.