UEFA Conference League, der dritthöchste europäische Fußballwettbewerb, wird unauffällig von Chelsea dominiert. Der Sieger derChampions League 2021 und Zweite in der Premier League ist die einzige Mannschaft, die alle sechs Gruppenspiele gewonnen hat, und das mit der höheren Torzahl von allen: 26 Tore in sechs Spielen.

Das liegt an Niederlagen wie dem 8:0 gegen den armenischen Klub Noah oder dem gestrigen Spiel gegen die Shamrock Rovers aus Dublin, das mit 5:1 endete.

Die "Culés ", die Fans des FC Barcelona, fühlen sich an der Spitze von Champions League wohl, aber gestern hätten sie vielleicht lieber weggeschaut, denn im letzten Sommer haben sie Marc Guiu gehen lassen, der mit Chelsea einen Hattrick erzielte und bisher der beste Torschütze der Conference League ist.

Warum hat der FC Barcelona Marc Guiu gehen lassen?

Marc Guiu, der im Januar 19 Jahre alt wird, war ein Eigengewächs in La Masía, der Jugendakademie des FC Barcelona, und im vergangenen Jahr in der Saison 2023-2024 sorgte er bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft im Oktober 2023 für Furore, als er nur 23 Sekunden nach seinem Sprung auf das Feld das einzige Tor beim 1:0-Sieg gegen Athletic Club erzielte.

Er spielte jedoch nur selten wieder in der ersten Mannschaft und spielte in der dritten Liga des FC Barcelona. Und im Juli dieses Jahres aktivierte Chelsea Guius Ausstiegsklausel und der katalanische Spieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bei den Blues.

Wenn man bedenkt, wie sehr Barcelona seine Eigengewächse einsetzt, ist es undenkbar, dass sie es sich nicht leisten könnten, Guiu eine bessere Vertragsverlängerung in Barcelona anzubieten, um neben anderen talentierten Teenagern wie Lamine Yamal, Pau Cubarsí oder Marc Bernal zu spielen. Die prekäre finanzielle Situation des Klubs, der Schwierigkeiten hatte, seine eigenen Spieler legal zu registrieren, kam Chelsea zugute, das nun eine hungrige "Neun" verpflichtet hat.

Guiu steigt jedoch von Trainer Enzo Manresca in die Conference League ab. In der Premier League hat er seit dem ersten Spiel im August, einer 0:2-Niederlage gegen Manchester City, nicht mehr gespielt.

"Er nutzt seine Chance und er weiß, dass es mit Nicolas Jackson und Christo Nkunku dort nicht einfach für ihn ist, aber es ist wichtig, dass er weiter auf die richtige Art und Weise arbeitet", sagte Manresca und bezog sich dabei auf die anderen Chelsea-Stürmer, Nicolas Jackson und Christo Nkunku, die in der Chelsea-Hierarchie höher stehen.