Der FaZe-Clan macht einen Rückzieher und kehrt für den Rest der ESL Pro League-Saison 22 nach Rain zurück

Es überraschte viele etwas zu hören, dass FaZe Clan und Håvard "rain" Nygaard eine Beziehung beendeten, die sich über fast ein komplettes Jahrzehnt erstreckt hatte. Aber das wurde vor kurzem der Welt enthüllt und erklärt, dass die beiden beabsichtigen, getrennte Wege zu gehen. Wenn auch nicht ganz wie erwartet...

FaZe Clan hat einen kleinen Rückzieher gemacht und Rain für den Rest der ESL Pro League Season 22 wieder in seine Hauptaufstellung Counter-Strike 2 aufgenommen. Dies geschieht, weil Jakub "jcobbb" Pietruszewski für den Rest des Turniers auf die Bank gesetzt wurde, was nur vorübergehend ist, da jcobbb ab nächster Woche beim CS Asia Championships 2025 -Turnier in den Hauptkader des Teams zurückkehren wird.

"Rain wird sofort wieder in den aktiven Kader zurückkehren, während JCOBBB für den Rest der ESL Pro League Saison 22 auf die Bank gesetzt wird.

"Nach der EPL wird es auf der Bank wieder regnen, und wir werden die CAC 2025 mit einem Kader aus Karrigan, Broky, Twistzz, frozen und jcobbb besuchen."

Warst du von dieser Planänderung überrascht?