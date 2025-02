Der FaZe Clan ist der Six Invitational Champion 2025

HQ

Die Fans bekamen wirklich das, was sie von der diesjährigen Six Invitational wollten. Das wichtigste Rainbow Six: Siege kompetitive Event bot gerade ein spannendes Finale, in dem sich die beiden topgesetzten Teams, die in das Turnier gingen, im großen Finale gegenüberstanden.

Sowohl die Franzosen Team BDS als auch die Brasilianer FaZe Clan schafften es, ihr Ticket für das letzte Spiel des Turniers zu lösen, wobei letzteres Team sogar den Spießrutenlauf laufen und sechsmal das Ausscheiden überstehen musste, um sich einen Platz im Finale zu sichern. Das ist richtig, FaZe Clan fanden sich im Lower Bracket Round 1 wieder und schafften es zu überleben, indem sie Team Liquid, Virtus.pro, Team Falcons, Spacestation Gaming, Unwanted und Furia auf dem Weg dorthin ausschalteten und davor auch Team BDS besiegten.

Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass FaZe Clan mit 1 Million Dollar in der Tasche und auch der illustren Trophäe nach Hause gekehrt ist, während Team BDS mit dem Schwanz zwischen den Beinen zurück nach Europa huschen muss und sich mit den 450.000 Dollar begnügt, die mit einem zweiten Platz verbunden sind.

Haben Sie die 2025 Six Invitational gesehen?