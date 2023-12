Der Fanfiction-Autor, der sagte, dass "Die Ringe der Macht" sein Buch kopiert habe, schuldet dem Tolkien-Nachlass nun 134.000 Dollar

Wir geben hier selten einen Ratschlag, aber lassen Sie mich Ihnen einen geben: Versuchen Sie nicht, mit dem Tolkien-Nachlass herumzupoltern. Die Jungs da drüben spielen nicht und wurden in der Vergangenheit für ihre übertriebene Befürsorglichkeit gegenüber Tolkien und seinen Werken zu Tode gemetzelt. Sie versuchten beispielsweise, ein Bild von ihm aus dem Internet entfernen zu lassen. Nur ein normales Bild.

Und jetzt haben sie wieder einmal ihre Macht gegen einen Fanfiction-Autor namens Demetrious Polychron ausgespielt, der ein Buch mit dem Titel "Die Gefährten des Königs" geschrieben hat. Polychron versuchte, den Tolkien-Nachlass wegen seines Buches zu kontaktieren und schickte ihm sogar ein physisches Exemplar, aber er erhielt keine Antwort.

Als dann die Amazon-Serie The Lord of the Rings: The Rings of Power veröffentlicht wurde, trat Polychron in den Gerichtssaal und sagte, dass die Serie ihre Ideen gestohlen habe. Nach einem kurzen Rechtsstreit entschied ein Richter das Gegenteil und sagte, dass Polychron Ideen aus dem Nachlass gestohlen habe und dass er nun 134.000 Dollar an Anwaltskosten schulde.

"Dies ist ein wichtiger Erfolg für den Tolkien Estate, der es nicht autorisierten Autoren und Verlegern nicht erlauben wird, JRR Tolkiens beliebte Werke auf diese Weise zu Geld zu machen", sagte Steven Maier, der Anwalt des Nachlasses. "In diesem Fall ging es um eine schwerwiegende Verletzung des Urheberrechts von Der Herr der Ringe, die auf kommerzieller Basis begangen wurde, und der Nachlass hofft, dass die Zuerkennung einer dauerhaften einstweiligen Verfügung und der Anwaltskosten ausreichen werden, um andere abzuschrecken, die ähnliche Absichten haben könnten."

Es ist eine schwierige Geschichte für Polychron, aber deshalb lohnt es sich wahrscheinlich, sich nicht mit Tolkien anzulegen.