Der Fallout-Showrunner möchte mit Staffel 3 so schnell wie möglich wieder auf Sendung gehen

Wir sind noch etwas mehr als eine Woche von der Veröffentlichung von Fallout Staffel 2 entfernt, aber Amazon Prime Video weiß, dass sie, solange die Qualität der Serie beibehält, mit der Bethesda-Adaption einen Erfolgstreffer hat. Das gesagt, werden wir, sobald Staffel 2 abgeschlossen ist, wahrscheinlich alle fragen, wann wir Staffel 3 sehen können.

Showrunner Jonathan Nolan möchte Fallout so schnell wie möglich wieder auf Sendung bringen. Im Gespräch mit IGN sagte er, dass er Staffeln von TV-Serien, die länger brauchen, um zu produzieren, als "unglücklichen Trend" ansieht. Dem will er nicht folgen. "Wir wissen, dass wir so schnell wie möglich wieder auf Sendung sein möchten", sagte er.

Nolan sagte außerdem, dass er hofft, dass die Produktion der dritten Staffel nächsten Sommer beginnen kann, hat das aber noch nicht vollständig bestätigt. Wenn das der Fall wäre, könnten wir vielleicht mit Staffel 3 etwa Anfang 2027 rechnen, wenn alles nach Plan läuft.

Fallout Staffel 2 erscheint am 17. Dezember.