Der Fallout-Schöpfer hilft bei der Erstellung von The Outer Worlds 2

Die gefeierten RPG-Entwickler bei Obsidian fahren die großen Geschütze für The Outer Worlds 2 auf. Fallout-Schöpfer Tim Cain ist zwar im Ruhestand, aber er ist immer noch bereit, sein Entwicklungswissen an das Team weiterzugeben, das im Studio am nächsten Weltraum-RPG arbeitet.

Im Gespräch mit Rock, Paper, Shotgun sprach Cain über seine Beteiligung an der Fortsetzung des Hits aus dem Jahr 2019. "Es gibt Dinge, die sie in der Fortsetzung zu tun versuchen, über die ich natürlich nicht sprechen kann, in die ich hineingezogen werde, weil sie den Dingen ähneln, die ich in der Vergangenheit gemacht habe."

Er fuhr fort: "Manchmal bin ich es nur, der sagt: 'Ich werde dir nicht sagen, was du tun sollst, aber hier sind die Fallstricke. Hier sind einige der riesigen, riesigen Abgründe, die dir im Weg liegen, die du umschiffen musst."

Wir werden noch eine Weile auf The Outer Worlds 2 warten, denn obwohl das Spiel bereits 2021 angekündigt wurde, arbeitet Obsidian seitdem an seinem Fantasy-RPG Avowed, das noch in diesem Jahr erscheinen soll.