Der Fahrer hinter einem Massenunfall mit Fahrerflucht in Mexiko während der Weltmeisterschaftsfeierlichkeiten wurde von der Menge zu Tode geprügelt

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Der Mann, der während der Weltmeisterschaftsfeierlichkeiten in Cabo San Lucas, Baja California, Mexiko, in eine Menschenmenge hineinfuhr und dabei 17 Menschen verletzte, ist gestorben, nachdem er von der Menge zu Tode geprügelt wurde, die ihn aus dem Auto zog, wie El País berichtete.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend, dem 24. Juni, nachdem Mexiko ein WM-Spiel gewonnen hatte. Videos zeigen Hunderte von Menschen, die eine Straße füllen, die nicht für den Verkehr gesperrt war: Autos, die sie überquerten, wurden von den Menschenmengen heftig gestoßen. Eines der Autos überquerte nicht langsam die Straße, sondern beschleunigte und traf mehrere Fußgänger: 17 wurden verletzt, und vier stehen eine Woche später noch unter ärztlicher Beobachtung.

Als das Auto gegen einen Pfosten prallte und verunglückte, zog ein wütender Mob den Mann, Roberto Arellano, der mit seiner Familie zusammen war, und schlug ihn brutal. Er wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht und starb wenige Tage später, letzten Dienstag. Das Büro des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates leitete eine Untersuchung ein, um entsprechende Aufgaben zuzuweisen, von den Umständen des Fahrerfluchtunfalls bis zum Mord am Fahrer.

Alberto Rentería Santana, Generalsekretär des Stadtrats von Los Cabos, sagte, sie seien "zutiefst traurig, weil so etwas in der Geschichte dieses Ortes noch nie passiert sei" und räumte ein, dass die verstärkte Sicherheit, die sie erklärt hatten, nicht ausreiche. "Wir waren zuversichtlich, dass diese Verstärkung für die Feier ausreichen würde, unabhängig davon, ob die Nationalmannschaft gewinnt oder verliert, obwohl wir diese Situation nicht erwartet haben, weil es das erste Mal ist, dass sie Bürger in Fahrzeugen ins Visier nehmen."

Am Mittwoch, als Mexiko sich für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft qualifizierte, drängten sich Tausende Menschen auf den Straßen von Mexiko-Stadt, drei Menschen starben während der Feierlichkeiten an Erstickung, und eine vierte Person starb in einer epileptischen Krise.