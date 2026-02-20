Der FA wird Manchester United-Besitzer Jim Ratcliffe nicht wegen seiner Kommentare zu Einwanderern anklagen

HQ

Manchester United-Besitzer Sir Jim Ratcliffe hat es wirklich vermasselt, als er sagte, das Vereinigte Königreich sei "von Einwanderern kolonisiert" worden, aber seine Worte werden keine weiteren Folgen mehr als den öffentlichen Aufschrei haben. Der Fußballverband teilte am Freitagnachmittag mit, dass sie Ratcliffe wegen seiner Äußerungen nicht anklagen würden, ihm aber an "seine Verantwortung als Teilnehmer des englischen Fußballs bei der Teilnahme an Medieninterviews" erinnerte (laut BBC).

Ratcliffe sagte diese Worte in einem Interview mit Sky News am 12. Februar. "Man kann keine Wirtschaft mit neun Millionen Menschen haben, die Sozialleistungen beziehen und riesige Zahlen an Einwanderern. Ich meine, das Vereinigte Königreich wurde kolonisiert. Es kostet zu viel Geld. Das Vereinigte Königreich wurde wirklich von Einwanderern kolonisiert, oder?"

Nachdem seine Äußerungen sogar vom britischen Premierminister Keir Starmer kritisiert wurden, der diese Worte als "beleidigend und wrond" bezeichnete, entschuldigte sich Ratcliffe später und sagte: "Es tut mir leid, dass meine Sprachwahl einige Menschen im Vereinigten Königreich und in Europa beleidigt und Besorgnis ausgelöst hat, aber es ist wichtig, das Thema kontrollierter und gut verwalteter Einwanderung anzusprechen, die das Wirtschaftswachstum unterstützt."

Die Worte von Ratcliffe wurden von der Fangruppe des Vereins verurteilt. Manchester United selbst bezog sich nicht direkt auf Ratcliffes Worte, sondern schickte eine lange Erklärung, in der sie sagten, sie seien "stolz darauf, ein inklusiver und einladender Verein zu sein", und verwiesen auf ihre Initiativen für Gleichberechtigung.