Der Extraktions-Shooter von Far Cry wurde Berichten zufolge neu gestartet

Ubisofts kommender Extraktions-Shooter, der mit den Knochen einer Multiplayer-Komponente von Far Cry 7 erstellt wurde, wurde anscheinend neu aufgelegt. Das Projekt kam Ende 2023 zum ersten Mal ans Licht, und seitdem haben wir nur sehr wenig gehört.

Laut Insider Gaming war das Projekt schon seit einigen Monaten an der Wand. Die Arbeit an dem Projekt mit dem Codenamen Maverick wird fortgesetzt, während Ubisoft es wieder in den Prototypenbau überführt. Es wurde kein expliziter Grund genannt, aber es könnte Teil der neuen Rationalisierungsstrategie von Ubisoft sein.

Project Maverick sollte ein Extraktions-Shooter nach der Far Cry-Formel werden. Du kämpfst sowohl gegen KI-Feinde als auch gegen Tiere und die rauen Elemente um dich herum an der Seite anderer Spieler in einem Kampf ums Überleben.