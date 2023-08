Der Exorzist-Regisseur William Friedkin ist gestorben

HQ

William Friedkin, der Filmregisseur, der die Welt mit dem erschreckend fantastischen The Exorcist verblüffte, ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Friedkin betrat Anfang der 70er Jahre mit dem Neo-Noir-Meisterwerk The French Connection die Bühne und bescherte uns Klassiker wie die Zitterpartie Sorcerer und To Live and Die in L.A. mit (unter anderem) Willem Dafoe und John Pankow in den Hauptrollen. Unsere Gedanken sind bei seinen Lieben, ruhe in Frieden.

Welcher von Friedkins Filmen liegt Ihnen am Herzen?