Der Exorzist des Papstes könnte eine Trilogie werden

HQ

Russell Crowe und seine gesegnete Vespa sorgten für ein spaßiges Abenteuer in der eindeutig von Sam Raimi inspirierten The Pope's Exorcist, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Ein gutes Tempo in Kombination mit genau der richtigen Menge an übernatürlichem Unsinn machte den Film zu einem Publikumshit und zu einem mäßigen Erfolg.

Es überrascht nicht, dass bereits Gespräche über eine Fortsetzung im Gange sind, möglicherweise sogar über eine Trilogie. Dies enthüllte Crowe selbst kürzlich in einem Interview mit The Six O'Clock Show (danke, Movieweb), in dem der Schauspieler erwähnte, dass der Plan von Anfang an war, dass Der Exorzist des Papstes das erste Kapitel einer längeren Saga sein sollte.

"Eine Fortsetzung ist im Moment im Gespräch. Die Produzenten erhielten ursprünglich den Startschuss vom Studio nicht nur für eine Fortsetzung, sondern für zwei. Aber im Moment gibt es einen Wechsel der Studioleiter, das geht also in ein paar Kreisen herum."

"Wir haben diesen Charakter so aufgebaut, dass man ihn herausnehmen und in viele verschiedene Situationen bringen kann. Und denken Sie daran, der Mann, auf dem es basiert, Gabriele Amorth, hat 12 Bücher geschrieben. Wir haben also mehr als genug Quellenmaterial, um noch ein oder zwei dieser Filme zu machen."

Was hältst du von The Pope's Exorcist und würdest du gerne mehr Abenteuer mit Pater Gabriele Amorth in der Hauptrolle sehen?