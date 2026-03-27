Der Ex-Rapper Balendra Shah wird nach einem Erdrutschsieg Nepals jüngster Premierminister

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Balendra Shah wurde nach einem entscheidenden Wahlsieg als Premierminister Nepals vereidigt, was einen dramatischen Aufstieg von der Musik in die Politik markiert. Mit 35 Jahren wird er einer der jüngsten Führer in der jüngeren Geschichte des Landes und tritt sein Amt an, nachdem seine Partei eine starke parlamentarische Mehrheit erreicht hatte.

Shah steht nun vor unmittelbaren Herausforderungen in einem Land, das seit langem von politischer Instabilität und schwachem Wirtschaftswachstum betroffen ist. Nepal hat in den letzten Jahrzehnten Dutzende von Regierungen gesehen, und die Erwartungen an Reformen sind hoch, die Arbeitsplätze schaffen und das öffentliche Vertrauen wiederherstellen können, insbesondere bei jüngeren Wählern, die seine Kampagne unterstützten.

Ein entscheidender Test für die neue Regierung wird die Bewältigung der Folgen der Anti-Korruptionsproteste 2025 sein, bei denen Dutzende ums Leben kamen. Die Forderungen nach Rechenschaftspflicht nehmen zu, einschließlich möglicher rechtlicher Schritte gegen ehemalige Beamte, die mit dem Vorgehen in Verbindung stehen, was Gerechtigkeit zu einem zentralen Thema für Shahs frühe Führung macht.

Trotz seines Außenseiterprofils spiegelt Shahs Aufstieg einen breiteren Wandel in Nepals politischer Landschaft wider, getrieben von Frustration über traditionelle Parteien.