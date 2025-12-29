Der Ex-PlayStation-Boss sagt, es sei "die Apokalypse", wenn Mario auf Sony-Konsolen erscheint.

HQ

Da Xbox ankündigt, dass so gut wie alle seine Spiele nun auf mehreren Plattformen erscheinen – entweder zum Launch oder bald danach –, und wir gesehen haben, wie Master Chief sich mutig neben das PS5-Logo gestellt hat, scheint das Zeitalter der Konsolenexklusivität zu Ende zu sein. Dennoch gibt es immer noch viele Branchenveteranen, die glauben, dass wir bestimmte Spiele auf bestimmten Maschinen behalten sollten. Der ehemalige Sony-Manager und PlayStation-Chef Shawn Layden ist ein solcher Denker.

Im Podcast Pause for Thought (über GamesRadar+) sprach Layden darüber, wie sich die Branche verändert, aber einige Dinge müssen gleich bleiben. "Ich finde nicht, dass jedes Spiel exklusiv für Konsolen sein sollte", sagte er. "Aber ich akzeptiere, dass, wenn man Plattformunternehmen wie Sony und Nintendo hat... Die Marke hat einen enormen Wert, starke Exklusivtitel zu haben."

"Wenn Mario auf der PlayStation auftaucht, ist das die Apokalypse, oder? Katzen und Hunde leben zusammen. Und das Gleiche gilt für Nathan Drake und Uncharted. Sie lassen die Bahnsteige singen", fuhr Layden fort.

Das ist ein stichhaltiges Argument, und eines, das viele Fans vorgebracht haben, seit es so aussah, als hätte Xbox die Idee von Exklusivtiteln im letzten Jahr oder so aufgegeben. Es scheint, als legen Sony und Nintendo immer noch großen Wert darauf, bestimmte Spiele nur auf ihren Plattformen spielbar zu machen, daher ist es wahrscheinlich, dass sie in absehbarer Zukunft Laydens Denkweise folgen werden.