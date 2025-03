Der Europa-Park startet heute in seine 50. Jubiläumssaison mit neuen Fahrgeschäften, Shows und Events das ganze Jahr über

HQ

Der Europa-Park, einer der größten und meistbesuchten Freizeitparks Europas, öffnet heute (22. März) seine Pforten und feiert sein 50-jähriges Jubiläum. Im Südwesten Deutschlands, in der Nähe von Stuttgart und der französischen und schweizerischen Grenze gelegen, ist der Europa-Park mit 20 Themenbereichen, die von Ländern des gesamten Kontinents inspiriert sind, einer der internationalsten Freizeitparks und begeistert seit seiner Eröffnung im Jahr 1975 Familien und Nervenkitzel und Nervenkitzel gleichermaßen.

Zu seinem 50-jährigen Jubiläum bereitet der Park eine ganze Reihe von Neuheiten vor, beginnend mit einer neuen Attraktion: GRAND PRIX EDventure, eine familienfreundliche interaktive 3D-Dark-Ride, die ihrerseits von einem neuen animierten Spielfilm inspiriert ist, Grand Prix of Europe, der vom Park selbst produziert wurde und seine Maskottchen, die Mäuse Ed & Edda, zeigt, die diesen Sommer von Warner Bros. in die Kinos gebracht werden. Die Attraktion wird noch in diesem Jahr eröffnet.

Die Besucher können sich auf eine neue Parade sowie das ganze Jahr über auf Veranstaltungen freuen, darunter thematische Partys mit Kultur und Kulinarik aus verschiedenen europäischen Ländern, wobei die für den 12. Juli vorbereitete Geburtstagsfeier ein Höhepunkt ist.

Und das alles zusätzlich zu der neuen Achterbahn, die letztes Jahr eröffnet wurde: Voltron Nevera, eine Achterbahn mit mehreren Starts und sieben Inversionen, eine Beyond Vertical Launch und ein neuer kroatischer Themenbereich, der sich zu einer der besten Achterbahnen Europas entwickelt hat. Und für die Zukunft gibt es Pläne: Auf einer Pressekonferenz in diesem Monat kündigte der Europa-Park die Schaffung eines neuen Themenbereichs mit Sitz im Fürstentum Monaco im Jahr 2026 an, der natürlich den Formel-1-Grand-Prix in den Mittelpunkt stellen wird - mit einer scheinbar neuen Thematisierung der legendären Achterbahn Silver Star - und neuen Shows in Zusammenarbeit mit den Künstlern des Cirque de Monte-Carlo.

