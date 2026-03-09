HQ

Länder könnten laut Jessika Roswall ihre Grenzen stärken und Invasionen abschrecken, indem sie natürliche Landschaften wie Wälder und Feuchtgebiete wiederherstellen. Der EU-Umweltchef sagt, Investitionen in die Natur könnten gleichzeitig als Form des Grenzschutzes dienen und gleichzeitig die Biodiversität fördern.

Im Gespräch mit The Guardian verweist Roswall auf Beispiele in Polen und Finnland, wo Gebiete nahe der Grenze zu Russland oder dessen Verbündeten wilder werden durften, mit dichter Vegetation und Feuchtgebieten, die es Truppen und schweren Fahrzeugen erschweren, das Durchqueren zu erschweren. Insbesondere wiederhergestellte Feuchtgebiete können als Hindernisse für Panzer und andere militärische Ausrüstung dienen.

Der Kommissar argumentiert, dass Umweltschutz als Teil der nationalen Sicherheit betrachtet werden sollte. Gesunde Ökosysteme unterstützen Wasserversorgung, Nahrungsmittelproduktion und Klimawiderstandsfähigkeit, sagt sie und fügt hinzu, dass der Schutz natürlicher Ressourcen und Infrastruktur für Europas langfristige Stabilität zunehmend wichtig sei.

Wie sie in The Guardian sagt:

In die Natur zu investieren und die Natur als natürliche Grenzkontrolle zu nutzen, ist notwendig und erhöht tatsächlich die Biodiversität. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich habe sie besucht: Sie verlagern das Land in eine feindlichere Natur und lassen Büsche und Bäume stehen. Dann ist es für andere nicht so einfach, ihn zu überqueren. Es ist für große Panzer sehr schwierig, durchzufahren. Wir müssen in die Natur investieren. Wasser ist das offensichtlichste Beispiel. Wenn wir kein Wasser haben, haben wir keine [Sicherheit]. Schauen Sie sich die Ukraine an [wo die Wasserinfrastruktur angegriffen wird]. Es ist entscheidend, in die Infrastruktur zu investieren und sie zu schützen.