Der ESRB hat unerklärlicherweise einen Song zu seinem 30. Geburtstag veröffentlicht

In einer bizarren Wendung der Ereignisse, bei der ich mich fragte, ob ich in eine andere Zeitlinie gerutscht war, haben die ESRB (ja, die Leute, die Videospiele bewerten) einen Song zu ihrem 30. Geburtstag veröffentlicht.

Die flotte kleine Melodie zelebriert ihre Liebe zum Gaming und ihre anhaltende Partnerschaft mit der Branche - schließlich würden sie buchstäblich nicht existieren ohne die Kreativen, die die Räder am Laufen halten.

Es ist eigentlich ein sehr informativer Track, der viele der Prozesse aufschlüsselt, die das ESRB verwendet, um Spiele zu bewerten, sowie die Kategorien, in die sie einsortiert werden. Es ist inspiriert von Schoolhouse Rock und ist - ich hasse es fast zu sagen - wirklich ziemlich gut gemacht. Hier können Sie es sich ansehen:

Es scheint, dass die düsteren und antagonistischen Tage des politischen OpportunismusESRB aus der Vergangenheit endgültig hinter uns liegen, also denken Sie daran, den ESRB am 16. September alles Gute zum Geburtstag zu sagen, für all das echte Gute, das sie tun, indem sie der Industrie helfen.

Was den Song anbelangt, so ist er zwar lustig - und vielleicht sogar ein wenig eingängig - aber ich glaube nicht, dass er für jeden mit E bewertet wird.