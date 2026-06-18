Der Esports World Cup stellt im Rahmen seines Creator-Programms 2 Millionen Dollar bereit

HQ

Die von Saudi-Arabien unterstützte Esports Foundation engagiert sich weiterhin für die Welt des Esports, indem sie einfach eine riesige Summe Geld in den Sektor wirft. Indem große Turniere mit Millionen von Dollar auf dem Spiel angeboten werden, und das alles an weitläufigen und spannenden Orten, strebt die Organisation an, führend im Bereich Esports zu werden.

Auch wenn das eigentlich keine Neuigkeit ist, da wir in den letzten Jahren mehrere Esports-Weltcup-Turniere hatten, hängt etwas anders damit zusammen, wie das diesjährige Festival darauf abzielt, die Community rund um Esports anzusprechen.

Die Esports Foundation hat ein Creator-Programm angekündigt, bei dem das Ziel ist, 2 Millionen Dollar bereitzustellen, um Creator zu ermutigen, die angebotenen Turniere gemeinsam zu streamen, Herausforderungen zu absolvieren, in ihren Communities in der Bestenliste aufzusteigen und dann die Belohnungen für diese Arbeit zu ernten. Das Programm umfasst sowohl die Esports-Weltmeisterschaft in Paris im Juli und August als auch den Esports Nations Cup, wenn dieser im November stattfindet.

Potenzielle Kreative können sich nun für das Programm bewerben, das eine Reihe weiterer Belohnungen und Extras bietet, darunter Geschenkkarten, Technologie, bezahlte Urlaube und natürlich auch Geldpreise.