Der Esports World Cup kehrt im nächsten Sommer zurück

HQ

Wir wussten bereits, dass das Esports World Cup nächstes Jahr zurückkehren würde, da das Festival plant, aus Riad wegzuziehen, um stattdessen seine Aktion in Qiddiya im E-Sport-Sektor abzuhalten, der in der Stadt entwickelt wird. Unabhängig davon haben wir nach Abschluss der Veranstaltung 2024 bestätigt, dass der EBR im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, und wir haben auch Termine dafür im Kopf.

Wie schon in diesem Jahr können wir uns auf Aktionen zwischen Juli und August freuen. Wenn es sich um ein achtwöchiges Event wie im letzten Jahr handelt, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Action am 2. Juli beginnt und am 24. August endet, aber das muss noch bestätigt oder gar erwähnt werden.