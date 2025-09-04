Der Esports World Cup 2025 erreichte 750 Millionen Zuschauer

HQ

Die E-Sport-Szene dieses Sommers wurde absolut von der Esports World Cup dominiert. Wenn Preisgelder im Wert von über 70 Millionen US-Dollar für unzählige konkurrierende Spieler und Organisationen auf dem Spiel stehen, um die sie in über 20 Turnieren in sieben Wochen kämpfen müssen, erwartet man das auch. Doch wie sieht es mit den Zuschauerzahlen aus? Wie haben die Fans auf das riesige Festival reagiert?

Die Esports World Cup Foundation hat enthüllt, dass das EBC in diesem Jahr satte 750 Millionen Zuschauer erreicht hat und damit die bisher meistgesehene Ausgabe des Festivals ist. Hinzu kommen zwei Milliarden Videoaufrufe und acht Milliarden Impressionen, was zeigt, dass das Interesse an der Veranstaltung erneut groß ist.

Die Frage wird nun sein, wie sich der EBR bei seiner Rückkehr im Sommer 2026 weiterhin selbst übertreffen wird. Müssen wir mit einem Preispool von mehr als $70 Millionen, noch mehr Turnieren, mehr als sieben Wochen Action rechnen? Wir werden wahrscheinlich später in diesem Jahr und Anfang 2026 wissen, was uns erwartet.