Der Esports Nations Cup 2026 wird Action in 16 verschiedenen Spielen bieten

HQ

Die Esports World Cup Foundation tut alles, um die Welt des kompetitiven Gamings vollständig zu erobern, unter anderem durch die Ausrichtung des immensen Esports World Cup im Sommer, bei dem 2025 fast 70 Millionen Dollar geboten wurden und auf 20 verschiedene Spiele und Wettbewerbe verteilt sind. Wir warten auf weitere Informationen zum Format 2026 für dieses große Event, aber was wir wissen, ist, dass im November auch ein weiteres großes Event stattfinden wird.

Das Esports Nations Cup ist für November geplant und ist ein internationales Festival, bei dem die besten Spieler aus aller Welt anwesend sein und ihre Heimatländer in Turnieren mit 16 verschiedenen Spielen vertreten wollen. Wir kennen die bestätigten 16 Spiele noch nicht, da diese diesen Monat angekündigt werden, aber was wir wissen, sind einige der beteiligten Publisher, sodass wir einige Annahmen treffen können.

EA wird vorhanden sein, also ist EA Sports FC Action zweifellos eine sichere Wahl. Krafton wird angezeigt, also erwarte PUBG: Battlegrounds und PUBG Mobile. Tencent wird Präsens bedeuten Honor of Kings und ähnliche sind wahrscheinlich. Ubisoft ist angehängt, also ist Rainbow Six: Siege X wahrscheinlich. SNK wird erscheinen, und das bedeutet zweifellos Fatal Fury: City of the Wolves. Moonton wird erwähnt, und das bedeutet Mobile Legends: Bang Bang. Und zuletzt Chess.com, also... Schach.

Weitere Informationen zu diesem riesigen Event folgen in den kommenden Wochen, aber im November ist mit Feuerwerk in Riad zu rechnen, das nach dem Sommer der Esports World Cup in der Stadt ins Rampenlicht rückt.