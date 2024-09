Der erste vollständige Trailer zu Robert Eggers' Nosferatu sorgt für einen spannenden Gothic-Horror

HQ

Einer der am meisten erwarteten Filme für das gesamte Jahr 2024 ist der nächste Film von The Lighthouse, The Witch und The Northman -Regisseur Robert Eggers. Es ist als Nosferatu bekannt und ist eine Live-Action-Adaption der Geschichte des ikonischen und legendären titelgebenden Vampirs, die von dem zeitlosen Literaturklassiker Dracula von Bram Stoker inspiriert ist.

Nosferatu ist eine Gothic-Geschichte, die die "Besessenheit zwischen einer heimgesuchten jungen Frau und dem furchterregenden Vampir, der in sie verliebt ist, erforscht und unsäglichen Horror verursacht".

Die Besetzung ist mit Lily-Rose Depp als Ellen Hutter, Nicholas Hoult als Thomas Hutter, Willem Dafoe als Professor Albin Eberhart von Franz, Emma Corrin als Anna Harding, Aaron Taylor-Johnson als Freidrich Harding und Bill Skarsgård als Graf Orlok, auch bekannt alsNosferatu, besetzt.

Nosferatu startet am Weihnachtstag in den Kinos, und vor dieser Ankunft könnt ihr euch unten den wirklich packenden und aufregenden vollständigen Trailer ansehen.