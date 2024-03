Der erste Trailer zur südkoreanischen Horrorserie Parasyte: The Gray wurde veröffentlicht

HQ

Netflix hat nun den ersten Trailer zur kommenden Horrorserie Parasyte: The Grey veröffentlicht, die auf dem gleichnamigen japanischen Manga von Hitoshi Iwaaki basiert. Die Live-Action-Adaption wird von Yeon Sang-ho inszeniert, der auch an Train to Busan und der Dark-Fantasy-Serie Hellbound aus dem Jahr 2021 beteiligt war.

The Gray nimmt sich im Vergleich zum Original einige Freiheiten und spielt in Südkorea statt in Japan, mit einer neuen Handlung und neuen Charakteren - aber der gleichen Grundprämisse. Parasyte: The Gray feiert am 5. April auf Netflix Premiere und ihr könnt euch den Trailer unten genauer ansehen.