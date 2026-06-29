Der erste Trailer zu Robert Eggers' Werwulf ist offiziell hier

Vor seiner Veröffentlichung im Dezember hat Robert Eggers seinen kommenden Horrorfilm Werwulf vorgestellt, in dem wir uns in ein weiteres historisches Setting mit einer dunklen und mythologischen Wendung setzen. In Werwfulf spielt Aaron Taylor-Johnson die Hauptrolle, der einen verfluchten Mann spielt.

Was dieser Fluch ist, sollte angesichts des Titels und der Prämisse des Films ziemlich klar sein, aber wir sehen im Trailer überhaupt nicht, wie unser Protagonist als Werwolf aussieht. Am Ende gibt es eine Szene, die wie eine Verwandlung aussieht, aber wir sehen nicht, wie Taylor-Johnson eine lange Schnauze, Krallen oder viel zusätzliches Körperhaar annimmt.

Es sieht so aus, als müssten wir auf einen neuen Trailer warten oder den Film am 25. Dezember selbst sehen, um zu sehen, wie der Werwolf im Endprodukt aussieht. In diesem Stück ist es nicht nur Aaron Taylor-Johnson, der allein ist, denn Lily-Rose Depp spielt die Frau seiner Figur, und es sieht so aus, als hätte sie selbst eine große Transformation durchgemacht, um sich auf die Rolle vorzubereiten. Der Bauer, dem wir im Film folgen, glaubt, seine Familie sei genauso verflucht wie er, aber wir müssen sehen, ob er ihnen ein blutiges Schicksal durch Jäger ersparen kann.