Der erste Trailer zu Nathan Fielders The Curse ist so seltsam, wie man es erwarten würde

HQ

The Curse ist eine kommende Serie von Showtime. Der Film mit Emma Stone, Nathan Fielder und Benny Safdie in den Hauptrollen handelt von einem Paar, das glaubt, verflucht worden zu sein.

Wie ihr im Trailer seht, liegt das alles daran, dass Fielders Charakter einen 100-Dollar-Schein zurückgenommen hat, den er einem kleinen Mädchen "geschenkt" hat. Es war alles nur Show, da er und Stone ihre eigene Heimwerker-Show haben, also sind sie immer auf der Suche nach guten Clips, die sie zeigen können.

Dieser Wunsch nach einem viralen Moment geht jedoch nach hinten los, als das Mädchen sagt, dass sie Fielder verflucht. Ob das stimmt oder nicht, spielt keine Rolle, denn Stone und Fielder müssen sich von diesem Tag an mit einigen seltsamen Vorgängen um sie herum auseinandersetzen.

In Anbetracht von Fielders einzigartigem Comedy-Stil wird dies sicherlich eine seltsame, aber lustige Serie, wenn das Ihr Ding ist. The Curse wird ab dem 10. November auf Showtime in den USA und anderswo auf ParamountPlus gestreamt.